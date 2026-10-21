"건강 망친다" 의사가 겁줬는데…AI 사칭 영상 '혼란'

최근 어르신들 사이에서도 유튜브로 건강 정보를 찾아보는 분들 많으시죠.



설명하는 사람이 의사처럼 보이지만 실제 의사가 아닌 경우가 많다고요?



노인 건강 관련 인기 유튜브 영상 100건 가운데 42건이 생성형 AI로 제작됐고, 이 가운데 24건은 의사 등 전문가를 사칭한 것으로 나타났습니다.



일부 영상은 가상의 전문가 이름을 내세운 뒤 마치 직접 환자를 진료해 본 것처럼 꾸미기도 했습니다.



반면 실제 전문가가 출연한 영상은 6건에 그쳤고 일부 AI 영상에는 AI로 제작됐다는 표시조차 없었습니다.



특히 "계란을 이렇게 먹으면 건강을 망친다", "60대 이상은 이런 목욕을 하면 안 된다"처럼 불안을 자극하는 내용도 적지 않았는데요.



문제가 제기되자 구글은 관련 영상을 검토해 10개 채널을 폐쇄하고 영상 31건을 삭제했습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)