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"건강 망친다" 의사가 겁줬는데…AI 사칭 영상 '혼란'

고희경 기자
작성 2026.10.21 07:46 조회수
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최근 어르신들 사이에서도 유튜브로 건강 정보를 찾아보는 분들 많으시죠.

설명하는 사람이 의사처럼 보이지만 실제 의사가 아닌 경우가 많다고요?

노인 건강 관련 인기 유튜브 영상 100건 가운데 42건이 생성형 AI로 제작됐고, 이 가운데 24건은 의사 등 전문가를 사칭한 것으로 나타났습니다.

일부 영상은 가상의 전문가 이름을 내세운 뒤 마치 직접 환자를 진료해 본 것처럼 꾸미기도 했습니다.

반면 실제 전문가가 출연한 영상은 6건에 그쳤고 일부 AI 영상에는 AI로 제작됐다는 표시조차 없었습니다.

특히 "계란을 이렇게 먹으면 건강을 망친다", "60대 이상은 이런 목욕을 하면 안 된다"처럼 불안을 자극하는 내용도 적지 않았는데요.

문제가 제기되자 구글은 관련 영상을 검토해 10개 채널을 폐쇄하고 영상 31건을 삭제했습니다.

(화면출처 : 온라인 커뮤니티)
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