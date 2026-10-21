폭우 속 '맨손으로' 배수구 치웠는데…엇갈린 반응, 왜?

첫 번째는 배수구 낙엽 '맨손으로'입니다.



많은 비가 쏟아지던 날 거리 배수구가 막히자 맨손으로 그 위에 낙엽을 걷어내는 모습이 온라인에서 화제입니다.



다만 이 행동을 한 사람이 국회의원이라서 더 다양한 의견이 나오고 있습니다.



지난 18일입니다.



전국 곳곳에 참 많은 비가 내렸었죠.



박해철 더불어민주당 의원이 이런 영상을 SNS에 당시 올렸습니다.



폭우로 침수가 우려되는 지역을 점검하는 듯한 모습입니다.



거리 배수구가 막혀 물이 발목까지 차오른 상황인데 박 의원이 이렇게 양복과 구두 차림으로 비를 맞으며 배수구에 쌓인 낙엽을 맨손으로 치우고 있습니다.



이 영상을 본 누리꾼들의 반응은 엇갈렸습니다.



'노고가 참 많았다', '손수 배수구를 치우다니 잘했다'는 긍정적인 의견도 많았습니다.



반면 일각에서는 이걸 '보여주기식 같기도 하다', '촬영을 하지 않고 일하는 게 더 진정성 있을 것 같다'는 비판적인 시각도 함께 나왔습니다.



(화면출처 : 박해철 의원 SNS)