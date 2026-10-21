1. 강남 빌딩 2곳에 '연쇄 방화'…"4년 전에도 시도"



어제(20일) 낮 서울 강남구에서 70대 남성이 빌딩 두 곳에 불을 질러 19명이 다쳤습니다. 이 남성은 4년 전에도 같은 건물에 불을 지르려다 구속된 적이 있는 것으로 파악됐습니다.



2. "재정 빨대 망언 사과하라"…추미애 또 사과



소방노조가 기자회견을 열고 이른바 '소방 재정 빨대' 발언과 관련해 추미애 경기지사에게 공식 사과를 요구했습니다. 노조를 만난 추 지사는 다시 한번 고개를 숙였습니다.



3. "3기 신도시 공급, 부동산 정책 성패 좌우"



이재명 대통령이 3기 신도시 인천 계양지구 현장을 찾아 신속한 주택 공급이 부동산 정책의 성패를 가른다고 강조했습니다. 신속한 공급을 방해하는 제도나 규제가 있다면 고쳐야 한다고도 말했습니다.



4. 프랑스-이탈리아, 폭력 시위에 '군 병력 투입' 결정



폭력 시위로 야간 통행금지를 이어가고 있는 프랑스가 주말 예고된 대규모 시위에 군 병력을 투입하기로 결정했습니다. 이탈리아도 밀라노에서 벌어진 시위에 군 병력 500명을 배치하기로 하는 등 강경 대응에 나섰습니다.