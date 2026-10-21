[날씨] 비 그친 뒤 기온 '뚝'…목요일 서울 '아침 4도'

오늘(21일)은 추위와 강풍에 대비해 주셔야겠습니다.



오늘 오전까지는 전국 곳곳에 비가 내릴 텐데요.



양은 5mm 안팎으로 많지는 않겠지만 바람이 강하게 불겠습니다.



시설물 관리와 안전사고에 각별히 주의하셔야겠습니다.



비가 오전 중에 그치고 나면 낮부터는 날이 급격히 쌀쌀해지겠습니다.



오늘 서울의 낮 최고 기온이 15도에 그치면서 아침 기온과 거의 차이가 없겠는데요.



목요일 아침에는 서울의 기온이 4도까지 떨어지면서 올가을 들어서 가장 낮겠습니다.



오늘부터 보온에 각별히 신경을 쓰셔야겠습니다.



자세한 아침 기온 보시면 서울이 13도로 어제와 비슷하게 출발하겠는데요.



낮 기온은 서울이 15도 등 중부 지방을 중심으로 어제보다 8도가량이 크게 떨어지겠습니다.



다가오는 금요일 남해안과 제주를 시작으로 주말에는 충청 이남 지역까지 또 비 예보가 있고요.



다음 주 월요일까지 이어지겠습니다.



(남유진 기상캐스터)