사이클 박현미·김채연, 장애인AG 2관왕…0.095초 차 역전 우승

▲ 왼쪽부터 박현미와 김채연

쌍둥이 아들을 둔 사이클 박현미가 첫 아시안패러게임에서 이틀 연속 정상에 섰습니다.전날 대회신기록으로 첫 금메달을 거머쥔 그는 이번엔 0.095초 차 역전승으로 2관왕에 올랐습니다.박현미와 파일럿 김채연은 일본 시즈오카현 이즈시 이즈 벨로드롬에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안패러게임 사이클 트랙 여자 1,000ｍ 독주(스포츠등급 B) 결승에서 1분10초642로 우승했습니다.마지막 250ｍ에서 순위가 뒤집혔습니다.750ｍ 지점까지 누적기록에서 태국의 왓차로본 분마럿·판나라이 라시 조에 0.662초 뒤졌던 두 선수는 마지막 구간에서 역전 레이스로 최종 기록에서 0.095초 앞섰습니다.전날 여자 4,000ｍ 개인추발에서 5분01초936의 대회신기록을 세운 데 이어 금메달을 하나 더 보탰습니다.박현미는 전날 경기 후 "트랙 전문 선수인 만큼 다음 목표는 1,000ｍ 독주 금메달"이라고 밝혔고, 이튿날 그 다짐을 실현했습니다.시각장애인 사이클 선수들은 2인승 자전거인 탠덤을 탑니다.앞자리에 앉은 비장애인 파일럿 김채연이 핸들을 잡고 주행을 이끌면, 뒷자리의 박현미도 함께 페달을 밟아 속도를 냅니다.한 대의 자전거에서 힘과 호흡을 모으는 두 선수는 메달도 함께 받습니다.박현미에게 이번 우승은 자전거와 다시 맺은 인연이 가져온 값진 결실입니다.10년 전 자전거 사고로 시력을 잃었던 그는 페달을 다시 밟기 시작해 아시아 무대 정상까지 올랐습니다.쌍둥이 아들을 키우는 어머니이기도 한 박현미는 19살 어린 김채연과 힘을 합쳐 이틀 동안 두 차례 시상대 가장 높은 곳에 섰습니다.첫 아시안패러게임에서 2관왕을 이룬 두 선수는 이제 도로 종목에서 금메달을 더 노립니다.이즈 사이클 스포츠센터의 도로 코스에서 21일 개인도로독주와 23일 도로경기에 출전해 3관왕 이상에 도전합니다.한편 이날 남자 트랙 4,000ｍ 개인추발(스포츠등급 C5)에서는 정재섭이 동메달을 획득했습니다.(사진=대한장애인체육회 제공, 연합뉴스)