정부, 에볼라 등 감염병 백신·의약품에 370억 원 지원

▲ 외교부, 감염병혁신연합(CEPI)과 면담

정부가 에볼라 대응과 글로벌 보건안보 강화를 위해 감염병혁신연합(CEPI)과 국제의약품구매기구(Unitaid)에 총 2천800만 달러, 우리 돈 약 372억 원을 지원하기로 했습니다.외교부는 장욱진 글로벌다자외교조정관이 오늘(20일) 서울에서 제인 홀튼 감염병혁신연합(CEPI) 이사회 의장과 안클레르 앙푸르 국제의약품구매기구(Unitaid) 이사회 의장을 각각 면담하고 양측과 기여약정서를 체결했다고 밝혔습니다.감염병혁신연합(CEPI)은 신종 감염병 백신 개발·비축 등을 지원하는 국제 보건 협력체이며, 국제의약품구매기구(Unitaid)는 3대 감염병(에이즈, 결핵, 말라리아) 관련 의약품 개발과 보급을 지원하는 민관협력체입니다.정부는 감염병혁신연합(CEPI)에 1천500만 달러, 국제의약품구매기구(Unitaid)에 1천300만 달러를 각각 지원할 예정입니다.이 가운데 에볼라 대응 지정기여금은 각각 1천만 달러와 800만 달러입니다.장 조정관은 양측과 신종 감염병 백신·치료제 개발 및 한국 바이오기업과의 협력 확대 방안도 논의했습니다.(사진=외교부 제공, 연합뉴스)