뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

술 취해 빌라 주차장에 불 지른 30대 구속영장 기각

김규리 기자
작성 2026.10.20 19:00 조회수
술 취해 빌라 주차장에 불 지른 30대 구속영장 기각
▲ 술에 취해 서울 송파구 문정동 다세대주택 주차장에 불을 낸 30대 여성 A 씨가 20일 서울 송파구 서울동부지방법원에서 열린 구속 전 피의자심문(영장실질심사)에 출석하고 있다.

술에 취해 서울 송파구 다세대주택 주차장에 불을 낸 30대 여성 A 씨가 구속을 면했습니다.

서울동부지법은 오늘(20일) 현주건조물방화 혐의를 받는 A 씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고 "주거가 일정하고 도주 및 증거인멸의 우려가 없다"며 구속 영장을 기각했습니다.

A 씨는 그제 새벽 0시 37분쯤 서울 송파구 다세대주택 1층 주차장에 불을 낸 혐의를 받습니다.

불이 난 주택은 A 씨 모친 소유이며 A 씨와 어머니는 해당 주택의 다른 층에 거주하고 있던 것으로 알려졌습니다.

A 씨는 경찰 조사에서 모친이 폐지 줍는 일을 하는 것이 싫어 술을 마신 뒤 모친이 모아둔 폐지에 불을 붙였다고 진술한 것으로 전해졌습니다.

이 불로 주민 8명이 다치고 차량 3대가 모두 탔습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
김규리 기자 사진
김규리 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지