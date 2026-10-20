[날씨/XR] 가을비 지나고 기온 '뚝'…추위·강풍 주의

내일(21일)은 추위와 강풍에 대비해 주셔야겠습니다.



오늘은 남부 지방을 중심으로 종일 비가 내리고 있는데요.



이 비는 내일 새벽에는 대부분 그치겠지만, 새벽부터 오전 사이에는 중부 지방에 비가 조금 내리겠습니다.



양은 5mm 정도로 많지는 않겠지만, 바람이 강하게 불어 주의하셔야겠습니다.



서해안과 동해안을 중심으로 강풍 예비특보가 내려진 가운데, 그 밖에 전국에서도 내일 순간적으로 강한 바람이 불 때가 있어 시설물 점검 잘해주셔야겠습니다.



내일 오전에는 비가 대부분 그치겠고, 낮부터는 날이 급격히 쌀쌀해지겠습니다.



내일 서울의 낮 최고 기온이 15도로 아침 기온과 큰 차이 없겠고요, 오히려 퇴근길이 출근길보다 더 춥겠습니다.



모레 아침에는 서울이 4도까지 떨어지는 등 올가을 들어 가장 춥겠습니다.



옷차림 따뜻하게 해 주셔야겠습니다.



내일 아침 기온 보시면 서울이 13도로 오늘과 비슷하겠지만, 낮 기온은 서울이 15도 등으로 중부를 중심으로 오늘보다 8도 안팎이 크게 떨어지겠습니다.



한편, 현재 초강력 세력의 태풍 참피의 이동 경로도 예의주시해야겠습니다.



이번 주말경 타이완 북동쪽 해상을 지나서 북상할 것으로 예상되는데요.



아직은 진로가 매우 유동적인 상황이지만, 이 영향으로 금요일 제주와 남해안을 시작으로 주말에는 충청 이남 지역까지 비 소식이 나와 있습니다.



(남유진 기상캐스터)