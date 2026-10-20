[이슈빡] 날아오른 테슬라…판매량 뚝 현대차

[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 권순우 (삼프로TV 본부장), 이재일 (유진투자증권 자동차 애널리스트)

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지난 15일(현지시간) 미국서 공개된 테슬라 로드스터. 거꾸로 달리고 공중 회전까지 하는 모습으로 발표 당일 놀라움을 준 데 이어 각종 AI 패러디까지 쏟아져 나오면서 화제를 이어가고 있습니다. 테슬라는 지난 9월 국내에서 가장 많이 팔린 승용차이기도 한데요, 이럴수록 속 타는 건 현대차가 아닐까요. 가성비에서도 자율주행에서도 밀리는 모양새인데, 주가가 고점 대비 60%나 빠진 현 상황을 타개할 카드는 무엇일까요?



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