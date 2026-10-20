[사건why] 식당에서 "불이야"…테이블 주문 단말기 화재

[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 송지원 (변호사), 이경민 (변호사)

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지난 3일, 개천절 연휴 대목에 손님이 많던 한 음식점, 갑자기 홀에서 "불이야" 소리가 났습니다. 주방에서 조리를 하던 점주가 놀라서 나가 보니, 테이블 주문 단말기에서 불길이 타오르고 있었습니다. 불을 끄고, 놀란 손님들 음식값 안 받고, 정리하느라 몇 시간 동안 장사도 못 하고, 집기류도 타버렸고...점주의 손해는 이만저만이 아니었습니다. 불은 '테이블 주문 단말기'의 배터리에서 시작됐는데요, 단말기 렌탈 계약을 맺은 업체 측의 대응에 제보자는 분통을 터뜨렸습니다. 게다가 배터리 업체에 따르면 '원래 6개월마다 교체하도록 권장하고 있는 배터리'라고 하는데, 과연 그 동안 적절한 교체나 안내가 이뤄져 왔을까요? 이번 사고의 책임은 누가 져야 하는 것인지, 이런 피해를 예방하기 위해 자영업자는 어떻게 대비하면 좋은지 알아봅니다.



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