뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[사건why] 식당에서 "불이야"…테이블 주문 단말기 화재

조지현 기자
작성 2026.10.20 19:47 조회수
PIP 닫기
[뉴스헌터스]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)
■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커
■ 대담 : 송지원 (변호사), 이경민 (변호사) 
--------------------------------------------

지난 3일, 개천절 연휴 대목에 손님이 많던 한 음식점, 갑자기 홀에서 "불이야" 소리가 났습니다. 주방에서 조리를 하던 점주가 놀라서 나가 보니, 테이블 주문 단말기에서 불길이 타오르고 있었습니다. 불을 끄고, 놀란 손님들 음식값 안 받고, 정리하느라 몇 시간 동안 장사도 못 하고, 집기류도 타버렸고...점주의 손해는 이만저만이 아니었습니다. 불은 '테이블 주문 단말기'의 배터리에서 시작됐는데요, 단말기 렌탈 계약을 맺은 업체 측의 대응에 제보자는 분통을 터뜨렸습니다. 게다가 배터리 업체에 따르면 '원래 6개월마다 교체하도록 권장하고 있는 배터리'라고 하는데, 과연 그 동안 적절한 교체나 안내가 이뤄져 왔을까요? 이번 사고의 책임은 누가 져야 하는 것인지, 이런 피해를 예방하기 위해 자영업자는 어떻게 대비하면 좋은지 알아봅니다.

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
조지현 기자 사진
조지현 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지