"중동 전쟁 여파" 한국에도 경고등…기업들 피해 호소

<앵커>



중동 전쟁이 7개월을 넘기면서 우리나라 수출에도 차질이 생기고 있습니다. 현지 수요 위축을 견디지 못한 기아는 중동으로 수출되는 일부 차종의 생산량을 줄이기로 했습니다.



박재현 기자의 보도입니다.



<기자>



이라크의 한 주유소.



차량들이 꼬리를 물고 주유소 인근을 가득 메웠습니다.



미국과 이란 전쟁으로 각종 물가가 뛰면서 중동 경제는 크게 위축된 상태입니다.



[사아디 알힐리/이라크 주민 : 더 이상 마음껏 쓰거나 원하는 것을 살 수 없습니다. 가족과 제가 살아가는 데 필요한 식료품만 살 뿐입니다.]



세계무역기구 WTO는 올해 중동 지역의 GDP 증가율은 지난해 대비 -4%, 수입은 15% 하락할 것으로 예상했습니다.



고유가와 구매력 감소는 우리 기업의 중동 지역 수출에 직접적인 타격을 주고 있습니다.



기아는 중동 지역 인기 차종인 쏘렌토와 픽업트럭 타스만을 하루에 200대씩, 닷새 동안 총 1,000대 감산하기로 결정했습니다.



화성공장 생산량의 5분의 1 규모입니다.



쏘렌토의 올해 8월까지 중동 수출량이 지난해 대비 60% 수준에 그치면서 첫 감산 결정을 내렸습니다.



기아뿐만이 아닙니다.



지난달 한국에서 생산한 자동차의 북미, 유럽 수출은 지난해 대비 각각 9%, 15% 늘었지만, 중동 지역 수출은 7% 줄었습니다.



크게 뛴 물류비용도 수출 부담을 더하고 있습니다.



전쟁으로 인한 위험 비용이 더해지며 한국에서 중동으로 향하는 해상 물류비용은 지난 2월 컨테이너당 1,200달러에서 이달 6,400달러로 다섯 배 넘게 상승했습니다.



중동으로 화장품, 중고차, 자동차 부품 등을 수출해 온 1만여 개의 국내 중소기업은 물류비 상승, 계약 취소 등의 피해를 호소하고 있습니다.



[장상식/한국무역협회 국제무역통상연구원장 : 늘어난 운송비를 제품 가격에 반영하기 어려운 중소기업의 어려움이 더 클 걸로 예상됩니다. 현지 상황에 맞춰서 생산이나 선적 일정을 유연하게 조정할 필요가….]



전쟁이 7개월 넘게 길어지고 있지만 중동 지역 긴장은 좀처럼 해소되지 않고 있어 수출 기업들의 한숨은 깊어지고 있습니다.



(영상편집 : 김종미, 디자인 : 김예지)