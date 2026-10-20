경기도, 5개 실국 줄이는 조직개편…재정·반도체 조직은 신설

▲ 경기도청

경기도는 현행 '30개 실국 5담당관 151과'를 '25개 실국 5담당관 141과'로 조정해 5개 실국과 10개 과를 줄이는 내용의 민선 9기 첫 조직개편에 나선다고 20일 밝혔습니다.개편안에 따르면 도는 최대 현안인 재정 위기 극복과 관련해 세입 전망·예산 편성·공유재산 관리 등을 총괄할 '재정기획국'을 신설해 분산된 재정 기능을 한데 모으고 재정 운영의 효율성을 높입니다.공정경제·특별사법경찰(특사경)·체납징수·행정심판 기능을 통합한 '공정경제사회국'도 새로 만들어 공정질서 확립과 도민 권리구제를 강화합니다.교통국·철도항만물류국·경기국제공항추진단은 '교통혁신실'로 통합·격상해 교통수단 간 연계와 광역교통 정책의 총괄·조정 기능을 맡도록 했습니다.또 한 경제·산업 관련 기능을 '경제산업실'로 통합해 민생경제와 반도체·첨단산업 두 축으로 운영하고, 반도체첨단산업기획관'을 신설해 반도체산업 육성에 힘을 싣습니다.균형발전기획실·평화협력국·경기북부특별자치도추진단은 '평화균형기획실'로 통합한다.분산된 균형발전·접경지역 지원·평화협력 기능을 연결해 경기 북동부지역 현안 대응과 지역 발전정책의 추진력을 높인다는 구상입니다.아울러 청년·청소년의 사회 진출과 자립을 종합적으로 지원하기 위해 미래평생교육국은 '미래세대국'으로 개편하고, 노동국은 '노동산업안전국'으로 개편해 노동 현장의 안전과 권익 보호를 위한 대응체계를 강화합니다.이번 조직개편안은 21~26일 입법예고를 거쳐 다음 달 3일 개회하는 도의회 정례회에 제출될 예정입니다.(사진=경기도 제공, 연합뉴스)