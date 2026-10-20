이효리 "핑클 21년 만에 재결합...워터밤·코첼라도 불러주면 간다"

가수 이효리가 21년 만에 재결합한 그룹 핑클의 활동 계획을 공개했다.



이효리는 20일 남편 이상순이 진행하는 MBC 라디오 '완벽한 하루 이상순입니다'에 '간헐적 효리'로 출연했다. 이상순이 요즘 핑클이 모여 바쁘다고 들었다고 하자, 이효리는 "뭔가를 열심히 연습하고 있다. 매일 요가 수업을 하면서 연습을 병행하다 보니 쉴 틈이 없다"고 근황을 전했다.



이효리는 핑클 재결합에 대해서 "그간 떨어져 지낸 시간이 있었고 각자 음악 활동도 많이 했다. 이진은 미국에서 생활해 연예계 활동을 하지 않았고, 성유리는 아이를 키웠으며, 저도 노래하고 춤추는 건 오랜만"이라면서도 "막상 넷이 모이니까 바로 스무 살 때로 돌아가더라. 결혼도 하고 요가도 하고 봉사도 하니까 성숙한 인간이 된 줄 알았는데 옛날 친구들을 만나니까 아니더라. 휴화산처럼 가둬놨던 걸 폭발시키기 직전"이라고 표현했다.



앞으로의 계획에 대해서 이효리는 "신곡도 발표하면 좋겠고 콘서트도 했으면 좋겠다. 재밌는 예능에도 나가고 싶다. 꿈은 원대하다. 아직 자존심 때문에 돋보기를 안 맞췄다. 콘서트 때 프롬프터가 안 보일까 봐 걱정"이라고 했다.



핑클 활동은 지오디 김태우 회사와 계획해 준비 중이다. 이효리는 "오래 쉬기도 했고 네 멤버 성향도 다르다 보니 어디로 어떻게 가야 할지 회의를 거듭하고 있다. 예전에 핑클을 기다린 분들의 니즈도 만족시켜 드려야 하고, 너무 옛날 것만 우려먹어서도 안 돼서 더 어렵다. 하지만 부담이 크진 않고 재밌다. 이런 거에 신물이 난 줄 알았는데 제가 또 재밌어하더라"고 말했다.



다른 멤버들의 반응도 전했다. 이효리는 "저보고 나대지 좀 말라고, 언니 그러다 과부하 온다고 한다"며 "이러다 금방 나가떨어질 것 같지만, 최선을 다해 잘하고 싶은 마음이 커서 열심히 하고 있다"고 말했다. 이에 이상순은 "저도 몸이 안 좋았었기 때문에 우리 집에 이효리 씨도 쓰러지면 큰 일 난다."며 걱정하기도 했다.



앞서 소속사 젬스톤이앤엠은 이효리, 옥주현, 이진, 성유리 네 멤버와 함께 약 21년 만의 핑클 완전체 활동을 준비하고 있다고 공식 발표했다. 핑클이 공식적인 그룹 활동에 나서는 것은 2005년 디지털 싱글 '포에버 핑클(Forever Fin.K.L)' 이후 약 21년 만이다.



소속사는 약 2년간 음악과 공연을 중심으로 다큐멘터리, 예능, 전시, 공식 굿즈, 브랜드 협업, 광고, 팬 프로젝트 등을 단계적으로 선보이며 데뷔 30주년까지 팬들과 만날 예정이라고 밝혔다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)