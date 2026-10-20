대한항공, 프로배구컵대회 준결승 진출 눈앞…박철우 감독 첫 승

▲ 파이팅 외치는 대한항공 선수들

대한항공이 한국배구연맹(KOVO)컵대회 준결승 진출을 앞뒀습니다.대한항공은 오늘(20일) 전남광주 여수 진남체육관에서 열린 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회 남자부 A조 조별리그 2차전에서 OK저축은행을 세트 점수 3대 1로 물리쳤습니다.대한항공은 2승, OK저축은행은 2패를 각각 기록했습니다.일본 국가대표 출신 아시아 쿼터로 대한항공 유니폼을 입은 세터 야마모토 류(등록명 류)는 공격을 조율하며 컨디션을 점검했습니다.류는 오픈 강타에 블로킹으로 2점을 올리기도 했습니다.캐나다 출신 잰더 케트진스키(등록명 케트진스키)가 24점을 터뜨렸고, 정지석과 정한용이 12점씩 거들었습니다.미들 블로커 김민재도 10점을 올려 대한항공 선수 4명이 두 자릿수 점수를 냈습니다.OK저축은행에서는 카일 러셀(등록명 러셀·22점)과 이란 출신 아시아 쿼터 미들 블로커 메흐란 페이제맘두스트(등록명 페이즈·14점)의 활약이 돋보였습니다.페이즈는 블로킹 4개를 잡았습니다.그러나 국내 공격수들의 득점이 저조해 한 세트를 얻는 데 그쳤습니다.이어 벌어진 B조 경기에서는 우리카드가 KB손해보험을 3대 0으로 눌렀습니다.올해 4월 우리카드 사령탑에 오른 '살아 있는 전설' 박철우 감독은 공식 경기에서 첫 승리를 거뒀습니다.이달 초에 끝난 2026 아이치·나고야 아시안게임까지 남자 배구대표팀을 이끌고 KB손보 지휘봉을 잡은 이사나예 라미레스 감독은 한국전력에 이어 우리카드에도 져 2패로 4강 진출에 실패했습니다.B조에는 세 팀이 배정돼 이미 1승을 거둔 한국전력과 우리카드가 4강에 진출했습니다.하파에우 아라우조(등록명 아라우조·18점)와 김형근(14점) 쌍포가 32점을 합작해 우리카드의 승리에 앞장섰습니다.KB손보에서는 독일에서 온 리누스 베버(등록명 리누스)가 블로킹 2개, 서브 에이스 1개를 합쳐 17점을 몰아쳐 눈도장을 찍었습니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)