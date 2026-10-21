[사실은] 미국 중간선거는 집권당의 무덤인가요?

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<참고 자료>

· NBC 뉴스(라파엘 워녹 상원의원 인터뷰, 지난 18일) : https://www.nbcnews.com/meet-the-press/video/raphael-warnock-says-dems-are-missing-a-real-opportunity-to-win-in-south-full-interview-271777349832?playlist=mmlsnnd_bestofnbc-nnd

· 미국 하원 의석수(하원 사무처) : https://clerk.house.gov/

· 미국 상원 의석수(상원 사무처) : https://www.senate.gov/history/partydiv.htm

· 미국 상원 역대 의석 변화(상원 홈페이지) : https://www.senate.gov/history/partydiv.htm

· 미국 하원 역대 의석 변화(하원 홈페이지 아카이브) : https://history.house.gov/Institution/Party-Divisions/Party-Divisions/

· 뉴욕타임스(NYT) 대통령 지지율 메타분석 : https://www.nytimes.com/interactive/polls/trump-approval-rating-polls.html

· 미국 헌법 제1조 제2절 제5항 : https://constitution.congress.gov/browse/article-1/section-2/clause-5/

· 하원 의사 실무(House Practice) 제27장 제8절 : https://www.govinfo.gov/content/pkg/GPO-HPRACTICE-115/pdf/GPO-HPRACTICE-115-28.pdf

· 미국 헌법 제1조 제3절 제6항 : https://constitution.congress.gov/browse/article-1/section-3/clause-6/

· 미국 수정헌법 제25조 제1절 : https://constitution.congress.gov/browse/amendment-25/

· 미국 상원 35개 선거구(미국 정부 중간선거 웹페이지) : https://www.usa.gov/midterm-elections

미국 중간선거가 코앞으로 다가왔습니다. 현지 시각으로 다음 달 3일, 미국 유권자들은 연방 하원과 상원의원을 뽑습니다.대통령이 속한 정당이 선거에서 의석을 잃는 경우가 많다는 뜻입니다. 우리나라로 치면 대통령을 배출한 여당이 선거에서 고전한다는 이야기입니다.그렇다면 미국 중간선거에서 집권당은 정말 늘 패했을까요. SBS 팩트체크 사실은팀이 확인했습니다.먼저 미국 의회 선거가 어떻게 치러지는지부터 살펴보겠습니다.미국 의회는 하원과 상원으로 나뉩니다.대통령 선거가 있는 해에도 의회 선거는 함께 치러집니다.즉, 중간선거에서 집권당이 얼마나 의석을 잃었는지 알아보려면 하원과 상원을 따로 살펴볼 필요가 있습니다.먼저, 2026년 10월 22일 현재, 미국의 상원과 하원 의석수는 다음과 같습니다.SBS 사실은팀은으로 삼았습니다.선거 결과를 집계한 자료가 언론 보도 별로, 심지어 외신과 연구 보고서 별로도 조금씩 차이가 있어서, 미국 하원과 상원의 공식 홈페이지를 기준으로 직접 확인했습니다. 선거 직후 의석수 변화 기준입니다.결과는 다음과 같았습니다.먼저 하원 의석수 변화입니다.였습니다. 1998년은 빌 클린턴 대통령(민주당) 재임기, 2002년은 조지 W. 부시 대통령(공화당) 재임기 치러진 중간선거였습니다. 1998년 중간선거는 클린턴 행정부에 대한 공화당의 무리한 탄핵 공세에 대한 역풍과 경제 호황, 2002년 중간선거는 9·11 테러 직후 대통령을 중심으로 뭉친 결집 효과 때문이란 분석이 나왔습니다.다만,상원도 비슷한 흐름을 보였습니다. 집권당이 의석을 잃는 경우가 많았습니다. 다만 의석수가 늘어난 경우도 다섯 차례로, 하원보다는 상대적으로 자주 나타났습니다.됐습니다.하원은 435석 전체가 선거 대상입니다. 대통령에 대한 유권자의 평가가 나빠지면 집권당 후보들이 한꺼번에 영향을 받을 수 있습니다. 반면, 상원은 전체 100석 가운데 약 3분의 1만 선거를 치릅니다. 특정 선거에서 집권당에 대한 불만이 커지더라도 그 영향이 전체 의석에 반영되는 정도는 상대적으로 제한적일 수 있습니다.이번 중간선거도 여당인 공화당이 고전할 거란 전망이 계속 나오고 있습니다. 여론조사 기관마다 다르지만, 뉴욕타임스(NYT)가 여러 여론조사들을 종합, 통계학적 기법으로 평균을 낸 결과를 보면, 이란 전쟁 이후 부정 평가는 30% 수준에 머무르고 있습니다.일단,합니다.이번 중간선거에서 주목할 대목이 또 있습니다. 바로 트럼프 대통령의 탄핵 문제입니다.최근 민주당의 라파엘 워녹 상원의원은 NBC 방송에 출연, 트럼프 대통령을 향해 "사기꾼이며 물러나야 한다"는 취지로 발언했습니다. 민주당이 하원 다수당이 될 경우 트럼프 대통령을 세 번째로 탄핵할 필요가 있느냐는 질문에 대한 답변이었습니다. 이뿐 아닙니다. 민주당 내부에서는 탄핵 이야기가 자주 나오고 있습니다.트럼프 대통령은 첫 번째 임기 때인 2019년과 2021년, 두 차례 하원에서 탄핵소추를 당했지만, 두 사건 모두 상원에서 유죄 판결에 필요한 찬성표를 확보하지 못해 대통령직에서 물러나지는 않았습니다.그렇다면,이를 알아보려면 미국의 탄핵 절차부터 살펴봐야 합니다. 미국 헌법은 대통령 탄핵 절차를 하원과 상원에 나눠 맡기고 있습니다.먼저 하원은 탄핵소추를 결정합니다. 미국 헌법 제1조 제2절 제5항은 하원에 탄핵소추 권한이 있다고 규정합니다.하지만 이것만으로 대통령이 자리에서 물러나는 것은 아닙니다.탄핵 여부를 최종적으로 심판하는 곳은 상원입니다. 미국 헌법 제1조 제3절 제6항을 보면,대통령이 탄핵으로 파면되면 부통령이 대통령직을 승계합니다. 우리나라는 국회가 탄핵소추안을 의결하면 헌법재판소가 탄핵심판을 맡지만, 미국에서는 하원이 탄핵소추를 하고 상원이 심판한다는 점이 다릅니다.결국, 트럼프 대통령의 탄핵 여부는 하원에서 탄핵소추안을 통과시킬 수 있는지, 그리고 상원에서 유죄 판결에 필요한 찬성표를 확보할 수 있는지에 달려 있습니다.그렇다면현재 상원은 공화당 53석, 민주당 45석, 무소속 2석으로 구성돼 있습니다. 무소속 의원 2명은 민주당과 함께 의정 활동을 하기 때문에 민주당과 함께 움직이는 의석은 47석으로 볼 수 있습니다.합니다.이번 중간선거에서 상원 선거 대상은 정규 선거 33석과 보궐선거 2석을 합쳐 모두 35석입니다.이 나옵니다.다시 말해,할 수 있습니다.현실적으로 매우 어려운 목표입니다. 특히, 이번에 선거가 치러지는 지역은 아이다호와 와이오밍, 사우스다코타, 오클라호마, 앨라배마, 루이지애나 등돼 있습니다. 이런 지역에서 민주당이 의석을 대거 확보하기는 쉽지 않습니다.특히, 역사적으로도 상원은 선거 특성상, 하원 선거에 비해 '중간 평가' 탄력도가 비교적 낮은 편이라, 트럼프 대통령의 지지율이 낮더라도, 그 영향력은 하원에 비해 작을 수 있습니다.미국 중간선거 결과는 트럼프 대통령의 국정 운영은 물론, 미국의 대외 정책에도 영향을 미칩니다. 특히 한미 동맹과 통상, 안보 등 우리나라의 이해관계가 걸린 현안에서 미국 의회의 견제와 정치적 역학관계가 중요한 변수로 작용할 수 있습니다. 이번 미국 중간선거는 미국 국내 정치의 변화를 넘어, 우리나라의 외교·안보와 경제에도 영향을 미칠 수 있는 중요한 분수령이 될 전망입니다.