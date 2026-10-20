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국힘 김태규 "검수원복이 맞다…우리 당 집권만 기다려 달라"

김덕현 기자
작성 2026.10.20 17:22 조회수
국힘 김태규 "검수원복이 맞다…우리 당 집권만 기다려 달라"
▲ 국민의힘 김태규 의원이 20일 대구고법에서 열린 국회 법제사법위원회의 대구고등·지방·가정·회생법원, 부산고등·지방·가정·회생법원, 울산지방·가정법원, 창원지법에 대한 국정감사에서 질의하고 있다.

국회 법제사법위원회의 대구·부산·울산 등 공소청 국정감사에서 국민의힘 김태규 의원이 "검수원복(검찰 수사권 원상복구)이 맞다고 생각한다"며 "우리 당이 집권하기만 기다려 달라"고 말했습니다.

김 의원은 오늘(20일) 열린 국회 법사위 국정감사에서 검찰의 보완수사권 폐지를 비판하며 이같이 밝혔습니다.

김 의원은 "일선에서 수사 업무를 처리하는 경찰들도 보완수사권 폐지를 원하지 않는다"며 "검사들도 개혁이라고는 하지만 심정은 똑같을 것"이라고 언급했습니다.

이어 "특정 정당에서 일방적으로 처리한 것이라 우리도 똑같은 힘이 생기면 뒤집어 놓을 생각"이라며 "보완수사권 회복이 아니라 검찰이 모든 수사권을 다 가지는 게 맞다"고 주장했습니다.

김 의원이 "우리 당이 집권하기만 기다려 달라"고 발언하자 더불어민주당 김용민 의원은 "어이가 없네"라고 맞받았습니다.

이준범 울산지방공소청장은 "입법적으로 이미 결정된 사안"이라며 "현행 체계에서 국민이 겪을 수 있는 공백이나 권리 보호를 위해 적절한 방법을 찾아 최선의 노력을 다하겠다"고 답변했습니다.

(사진=연합뉴스)
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