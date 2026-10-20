[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● 李 깜짝 기자간담회
성한용 / 한겨례 선임기자
"이 대통령 SNS, 참모들 게이트키핑 거쳐 시스템화 해야"
"이 대통령, 성남시장 시절 브레이크 시스템 있었어"
허민 / 문화일보 전임기자
"이 대통령 SNS와 지지율은 반비례"
"이 대통령 SNS, 조급하고 절박해 보여"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[성민종합정치] "SNS는 목숨줄"…성한용, 이 대통령 성남시장 시절 SNS 사고 방지 시스템 전격 공개
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