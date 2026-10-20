[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● 부승찬 "소방이 쭉쭉"
성한용 / 한겨례 선임기자
"부승찬, 정치 공학 아닌 정치 자질에 대한 문제"
"정치인 공감 능력 중요…기본적인 자격 있나 의문"
"추미애·부승찬, 국민 감정 건드려…민주당 출당시켜야"
"박해철, '배수구 낙엽' 청소 SNS 안 올렸어야"
허민 / 문화일보 전임기자
"부승찬, '소방이 쭉쭉' 다분히 정치적 의도 있는 발언"
"부승찬 총선 의도한 강성 지지층 고려"
"부승찬, 발언 파장 충분히 알면서 해"
"민주당, 추미애·부승찬 징계 못할 듯"
"쇼맨십 많이 필요…진정성으로 이어져야"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[성민종합정치] 허민 "추미애·부승찬 징계 못할 것" 성한용 "민심에 밀려 징계할 것"
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