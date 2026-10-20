[성민종합정치] 성한용 "민감한 현안, 격렬한 토론 필요한 건 비공개하면 더 효율적"

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자

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● 국무회의 첫 참석



성한용 / 한겨레 선임기자

"이 대통령, 국무회의 생중계 축소 건의 과하게 해석된 듯"

"이 대통령 아닌 유권자 눈치도 보이는 듯"

"민감한 현안, 비공개해야 더 효율적"

"공개 사안·비공개 사안 잘 구분해야"

"여야, 소방공무원 처우 대책 마련해야"



허민 / 문화일보 전임기자

"할 말 못하는 국무회의 생중계 부작용 계속 돼"

"이 대통령, 국무위원들과 질의응답 보기 좋아"

"이 대통령 발언 최소화 필요…국무위원 충분한 논의 필요"

"여야, 소방공무원 처우 대책 적시에 논의해야"



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