최휘영 "국산 게임도 국내외 체육대회 종목으로 채택돼야"

▲ 최휘영 문화체육관광부 장관이 20일 서울 종로구 국립현대미술관 서울관에서 열린 '문화예술정책자문위원회 게임 분과 3차 회의'에서 발언하고 있다.

최휘영 문화체육관광부 장관은 국산 게임이 국내외 각종 체육대회 종목으로 채택되도록 챙기겠다고 밝혔습니다.최 장관은 오늘 서울 국립현대미술관 서울관에서 열린 문화예술정책자문위원회 게임 분과 제3차 회의에서 "이번 아시안게임에서 e스포츠 종목이 막 늘어난 것을 확인했다"며 "우리가 가지고 있는 게임들도 빨리 (체육대회) 종목화하는 노력이 필요하다"고 말했습니다.이어 "국산 게임의 e스포츠 종목화 확대를 위해 소년체전과 전국체전부터 시작해야 한다는 점을 잘 이해했다"며 "유승민 대한체육회장과 얘기를 나눠 정책과 예산을 잘 챙기도록 하겠다"고 덧붙였습니다.최 장관은 게임 업계 관심사 중 하나인 '재량근무제' 도입과 관련해선 주무 부처인 고용노동부와 긴밀히 논의 중이라고 밝혔습니다.최 장관은 "재량근무제 관련된 부분은 (관련 논의가) 아직도 엉켜 있는데, 고용노동부와 계속 이야기는 나누고 있다"며 "조금 더 유연하고, 게임 산업의 경쟁력에 맞는 적합한 근로 환경을 마련하기 위해 여러 의견을 듣고 있다"고 말했습니다.(사진=문화체육관광부 제공, 연합뉴스)