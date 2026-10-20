[자막뉴스] "가격표도 안 뗀 디올이 반값?"…명품관 털고 중고 앱에 싹 풀었다

프랑스 파리의 명품 매장이 약탈당한 뒤 며칠 지나지 않아 중고 거래 플랫폼에 수상한 상품들이 등장했습니다.



화장품과 향수, 디자이너 가방은 물론 매장에서 도난당한 것으로 의심되는 상품들이 정가보다 훨씬 싼 가격에 올라왔습니다.



영국 경제매체 비즈니스 인사이더는 현지시간 19일 프랑스 소요 사태 이후 중고 거래 플랫폼에 도난품으로 의심되는 상품들이 잇따라 등장했다고 보도했습니다.



SNS에 공유된 판매 게시물에는 세포라 화장품 여러 개를 담은 가방과 디올 향수 등이 정가 대비 낮은 가격으로 올라왔습니다.



도난품이라는 의혹이 제기된 것은 가격 때문만이 아닙니다.



프랑스 북부 릴에서는 수집용 포켓몬 카드 전문점에 화재가 난 뒤 거리에서 수백 장의 카드가 발견됐고, 이 가운데 일부는 가격표가 붙은 상태로 중고 거래 플랫폼에 올라왔습니다.



로이터통신에 따르면 중고 거래 플랫폼 빈티드는 의심스러운 판매 게시물을 찾아 삭제하고 모니터링을 강화했다고 밝혔습니다.



장물 판매가 확인된 계정은 영구 정지할 수 있다는 방침도 내놨습니다.



프랑스 정부는 빈티드와 아마존, 이베이, 틱톡 등 온라인 플랫폼 관계자들과 함께 도난품 유통 문제를 논의했습니다.



명품 재판매 전문가는 "소요 사태 직후 프랑스에서 새 상품이나 가격표가 붙은 명품이 갑자기 올라왔다면 구매를 서두르지 말라"고 조언했습니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 김나온, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)