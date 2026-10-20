"다이아몬드처럼 빛난 30년"…'2026 SBS 가요대전', 콘셉트 포스터 전격 공개

'SBS 가요대전'이 개최 30주년을 맞아 더욱 화려해진 콘셉트 포스터를 공개하며 역대 최대 규모의 크리스마스 음악 축제를 예고했다.



20일 공개된 '2026 SBS 가요대전' 콘셉트 포스터는 30년의 상징성을 담아 변치 않는 가치를 지닌 '다이아몬드'를 모티브로 제작됐다. 지난 1996년 첫발을 내디딘 후 팬들과 함께 만들어온 'SBS가요대전'의 찬란한 30년 역사를 빛나는 보석으로 형상화해 기대감을 더한다.



개최 30주년이라는 뜻깊은 이정표를 맞이한 '2026 SBS 가요대전'은 오는 12월 24일(목)과 25일(금) 양일간 일산 킨텍스(KINTEX)에서 펼쳐진다. 사상 최초로 크리스마스 이브와 당일에 걸쳐 개최되는 만큼, 역대 최대 규모의 다채롭고 몰입감 높은 무대들이 준비된다.



이번 축제에서는 K-팝 역사를 아우르는 베테랑 아티스트들과 현재 글로벌 시장을 이끄는 최정상 아티스트들이 총출동해 오직 'SBS 가요대전'에서만 볼 수 있는 시대를 초월한 스페셜 콜라보레이션 무대를 선보일 예정이다.



제작진은 "30년 동안 'SBS 가요대전'에 보내주신 변함없는 사랑에 보답하고자 그 어느 때보다 빛나고 다채로운 무대를 준비 중"이라며 "곧 팬들이 가장 기다리시는 1차 아티스트 라인업이 공개될 예정이니 많은 관심과 기대를 부탁드린다"라고 밝혔다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)