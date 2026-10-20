강남 빌딩 2곳 '방화 의심' 화재…19명 부상

<앵커>



오늘(20일) 낮 서울 강남의 빌딩 두 곳에서 방화로 추정되는 화재가 잇따라 발생했습니다. 30대 여성이 심정지 상태로 병원으로 옮겨지는 등 19명이 부상을 입었는데, 경찰은 조금 전 방화 용의자를 검거해 조사를 앞두고 있습니다.



권민규 기자입니다.



<기자>



건물 바깥으로 시꺼먼 연기가 솟아오르고, 빌딩 외벽 구조물까지 떨어져 나갑니다.



창문 밖으로 구조를 기다리는 시민 여러 명이 건물 외벽을 등지고 위태롭게 서 있습니다.



오늘 오전 11시 50분쯤 서울 강남구 역삼동에 있는 7층짜리 빌딩 3층에서 불이 났습니다.



[목격자 : 남성분 한 분이 몸을 반틈만 내밀고 계속 구급차 불러달라고 말씀하시고. 옆에서는 검은색 연기, 엄청 불나고 있고….]



이 불로 중상 2명 등 11명이 다쳐 치료를 받았고, 건물 안에 있던 60여 명이 소방 사다리 등을 통해 대피했습니다.



중상자 30대 여성은 불이 난 3층 복도에서 심정지 상태로 발견돼 병원으로 옮겨졌는데, 가까스로 호흡을 회복한 것으로 전해졌습니다.



또 다른 중상자는 얼굴에 큰 화상을 입어 치료를 받고 있습니다.



[목격자 : 유리창 깨지는 소리 들리고 막 유리 떨어지고 그리고 안에서 사람 보이고….]



그런데 최초 화재 신고가 접수된 지 7분 만에 불과 200m 정도 떨어진 또 다른 빌딩에서도 불이 시작됐습니다.



이번엔 10층짜리 상가 건물 4층으로 8명이 다쳤는데, 이 중 3명이 심한 호흡곤란 증세를 보여 치료를 받고 있습니다.



"누가 불을 질렀다"는 신고를 받고 출동한 소방 당국은 대응 1단계를 발령하고 1시간여 만에 양쪽 건물 모두에서 불길을 잡았습니다.



방화 용의자로 추정되는 남성을 오후 4시 10분쯤 서울 동대문구 인근에서 붙잡은 경찰은 정확한 경위를 조사할 방침입니다.



(영상취재 : 김세경·양지훈, 영상편집 : 이홍명)