"억울해" 지구대 찾아 벽에 '혈서'…발목엔 전자발찌

▲ 서울 관악경찰서

전자발찌를 찬 채로 경찰 지구대를 찾아가 부적절한 표현을 사용하고 경찰관을 밀치는 등 난동을 부린 40대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.서울 관악경찰서는 40대 남성 A 씨를 공무집행방해 혐의로 입건해 조사하고 있다고 오늘(20일) 밝혔습니다.A 씨는 지난 15일 밤 10시쯤 서울 관악구 한 지구대에서 경찰관에게 부적절한 표현을 사용하고 몸을 밀친 혐의를 받습니다.A 씨는 앞서 지난 14일 지인과 시비가 붙어 신고받고 출동한 경찰관이 자신을 범죄자 취급했다는 이유로 다음날 지구대를 찾아가 난동 부린 것으로 전해졌습니다.A 씨는 당시 출동한 경찰관의 근무 시간을 파악해 지난 15일 오후 5시쯤부터 지구대 앞에서 기다린 것으로 조사됐습니다.이어 같은 날 저녁 7시 30분쯤 지구대에 들어가 자기 손가락을 깨물어 벽에 혈서를 쓰며 억울함을 주장했습니다.1차로 경찰 훈계를 받고 귀가한 A 씨는 같은 날 밤 10시쯤 다시 지구대를 찾아가 고성을 지르고 경찰관을 밀친 것으로 조사됐습니다.경찰은 약 1시간 동안 실랑이를 벌인 끝에 A 씨를 현행범 체포했습니다.A 씨는 과거 성범죄 전력으로 전자발찌를 착용한 상태였던 것으로 파악됐습니다.경찰은 A 씨에 대한 구속영장을 신청했으나 공소청에서 기각됐습니다.경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)