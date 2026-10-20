뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

수영 한다경, 여자 자유형 400ｍ 한국 신기록으로 우승

하성룡 기자
작성 2026.10.20 15:11 조회수
수영 한다경, 여자 자유형 400ｍ 한국 신기록으로 우승
▲ 20일 제주시 종합경기장 수영장에서 열린 제107회 전국체육대회 수영 여자일반부 자유형 400ｍ 결승에서 한다경(전북)이 한국신기록 수립을 알리는 전광판을 바라보며 놀라고 있다.

한다경이 수영 여자 자유형 400ｍ 한국 신기록을 세웠습니다.

한다경은 제주시 제주종합경기장 수영장에서 열린 제107회 전국체육대회 수영 여자 일반부 자유형 400ｍ 결승에서 4분 9초 23의 한국 신기록으로 박희경을 제치고 우승했습니다.

한다경은 올해 8월 박희경이 제45회 대통령배 전국수영대회에서 세웠던 종전 한국 기록(4분 9초 65)을 두 달 만에 경신했습니다.

이번 대회 수영 종목에서 한국 신기록이 나온 건 처음입니다.

한다경은 2022 항저우 아시안게임과 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 계영 800ｍ에서 동메달을 딴 자유형 중장거리 간판입니다.

그는 여자 800ｍ, 여자 1,500ｍ 한국 기록도 보유하고 있습니다.

지난 18일 여자 일반부 자유형 800ｍ에서 우승한 한다경은 이번 대회 2관왕에 올랐습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
하성룡 기자 사진
하성룡 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지