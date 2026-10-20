수영 한다경, 여자 자유형 400ｍ 한국 신기록으로 우승

▲ 20일 제주시 종합경기장 수영장에서 열린 제107회 전국체육대회 수영 여자일반부 자유형 400ｍ 결승에서 한다경(전북)이 한국신기록 수립을 알리는 전광판을 바라보며 놀라고 있다.

한다경이 수영 여자 자유형 400ｍ 한국 신기록을 세웠습니다.한다경은 제주시 제주종합경기장 수영장에서 열린 제107회 전국체육대회 수영 여자 일반부 자유형 400ｍ 결승에서 4분 9초 23의 한국 신기록으로 박희경을 제치고 우승했습니다.한다경은 올해 8월 박희경이 제45회 대통령배 전국수영대회에서 세웠던 종전 한국 기록(4분 9초 65)을 두 달 만에 경신했습니다.이번 대회 수영 종목에서 한국 신기록이 나온 건 처음입니다.한다경은 2022 항저우 아시안게임과 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 계영 800ｍ에서 동메달을 딴 자유형 중장거리 간판입니다.그는 여자 800ｍ, 여자 1,500ｍ 한국 기록도 보유하고 있습니다.지난 18일 여자 일반부 자유형 800ｍ에서 우승한 한다경은 이번 대회 2관왕에 올랐습니다.(사진=연합뉴스)