kt 힐리어드, 9∼10월 MVP…외국인 최초 단일 시즌 2차례 월간 MVP 수상

▲ 11일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 프로야구 '2026 신한 SOL뱅크 KBO리그' kt wiz와 삼성 라이온즈의 경기. 3회 초 1사 주자 1, 2루 상황에서 타석에 선 kt 힐리어드가 연타석 홈런을 친 뒤 기뻐하고 있다.

프로야구 kt wiz의 외국인 타자 샘 힐리어드가 2026 신한 SOL KBO리그 9~10월 최우수선수상(MVP)을 받았습니다.한국야구위원회(KBO)는 오늘(20일) "힐리어드가 기자단 투표 35표 중 11표(31.4%), 팬 투표 46만 484표 중 27만 1천145표(58.9%), 총점 45.16점을 받아 SSG 랜더스 페드로 아빌라(24.88점)를 제치고 월간 MVP에 선정됐다"고 밝혔습니다.힐리어드는 9~10월 32경기에서 타율 3할 2푼 6리, 14홈런, 40타점을 기록하며 팀 타선의 중심을 지켰습니다.홈런과 타점은 1위, 득점(33득점)과 장타율(0.697)은 2위, 안타(43안타)는 3위에 올랐습니다.kt의 정규시즌 우승에 큰 역할을 한 힐리어드는 특히 지난 7일 수원케이티위즈파크에서 열린 삼성 라이온즈전 마지막 타석과 11일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 삼성전 첫 두 타석에서 홈런을 쳐 3연타석 홈런을 기록하기도 했습니다.힐리어드가 월간 MVP를 받은 건 올해 7월에 이어 두 번째입니다.월간 MVP 시상이 정례화된 2010년 이후 단일 시즌 월간 MVP 2회 수상은 2010년 류현진(한화 이글스)·이대호(롯데 자이언츠), 2014년 강정호(넥센 히어로즈), 2019년 양현종(KIA 타이거즈), 2022년 이정후(키움 히어로즈), 2024년 김도영(KIA)에 이어 역대 7번째고 외국인 선수로는 힐리어드가 처음입니다.힐리어드는 상금 300만 원과 트로피를 받습니다.(사진=연합뉴스)