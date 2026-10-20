정부, 우크라이나 공관원 일부 철수 결정…"우크라이나 전향적 조치 없어"

▲ 키이우에 있는 주 우크라이나 대한민국 대사관

정부가 주우크라이나 한국 대사를 본국으로 소환한 데 이어 현지 공관원 일부를 철수하기로 결정했습니다.박두순 외교부 대변인은 오늘(20일) 정례브리핑에서 "정부는 주우크라이나 대사 소환 조치 이후에도 우 측의 전향적 조치가 없는 상황에서 우크라이나 전역에 걸친 공습 위협이 상존하여 안전 확보가 어려운 점 등을 고려해 공관원 일부 철수를 결정했다"고 밝혔습니다.박 대변인은 "철수 시에도 대사대리를 중심으로 양국 간 필요한 외교 소통은 지속할 예정"이라고 설명했습니다.또 "영사 업무 인력은 전원 잔류하여 계속해서 재외국민 보호에 만전을 기할 것"이라고 덧붙였습니다.이번 조치가 우크라이나에 대한 외교적 항의의 의미도 있는지 묻는 질문에는 "우리 정부의 입장을 이미 다양한 방식을 통해서 우크라이나 측에 전달했다"며 "그런 여러 가지 상황 속에서도 전향적 조치가 없다고 판단해서 이런 조치를 마련하게 됐다"고 답했습니다.이어 "우크라이나 전역에 걸친 공습 위험도 상존하는 상황"이라며 "제반 상황을 종합적으로 고려하여 이루어진 결정"이라고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)