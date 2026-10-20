"나도 평가단 될 수 있다"…'우리들의 발라드2', 4라운드 탑백귀 공개 모집

SBS '우리들의 발라드2'가 생방송 진출자를 가릴 4라운드 '탑백귀' 관객 평가단을 공개 모집한다.



'우리들의 발라드2'는 사상 최초 150표 만점을 기록한 박예승을 비롯해 허채민, 김소연, 임바다 등 1라운드부터 화제의 참가자들을 배출하며 다시 한 번 '발라드 신드롬'을 일으키고 있다.



이번에 모집하는 '탑백귀'는 오는 11월 14일(토) 진행되는 4라운드 녹화 현장에 직접 참여해 참가자들의 무대를 감상하고 평가하게 된다. 누구나 남녀노소 구분 없이 신청할 수 있어 '확신의 대중픽'을 먼저 알아본 시청자들의 뜨거운 응모가 예상된다.



신청은 오늘(20일)부터 오는 11월 3일(화)까지 '우리들의 발라드' 공식 홈페이지를 통해 온라인으로 진행되며, 추첨을 통해 선정된 인원은 4라운드 현장 방청 기회를 얻는다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)