[지식의 발견] 사우디 잡는 '후티'는 언제부터 총을 들었나…인남식 교수 "자칫하면 종교전쟁"

예멘의 친이란 반군 후티가 사우디아라비아의 공항, 사우디 국영 석유기업 아람코 본사와 주요 석유시설 등 주요 인프라를 닥치는 대로 공격하고 있습니다. 이 여파로 사우디는 개최하려던 국제행사와 스포츠 대회를 줄줄이 연기하거나 취소했고, 사우디 시민들의 일상도 사실상 마비 상태에 접어들었다고 하는데요. 사우디만 집중적으로 치고 있는 후티, 이들의 정체는 무엇이고 이들들이 진짜로 원하는 것은 무엇일까요? 이란 전쟁 발발 직후에도 SBS <지식의발견>에 출연해 이란과 이스라엘, 그 악연을 역사적으로 풀어줬던 국립외교원 인남식 교수가 이번에는 후티 반군의 역사와 사우디와 후티 간 전쟁의 의미를 설명해드립니다.



(기획 : 김용태, 진행 : 정유미, 작가 : 박정례, 편집 : 김혜주 류지수, 촬영 : 김상윤 황세회, CG : 조은솔, 연출 : 조도혜, 제작 : 디지털뉴스부)