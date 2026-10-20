멤버 교체 없다…'크라임씬 제로2', 장진·박지윤·장동민·김지훈·안유진 출연 확정

장진 감독, 방송인 박지윤, 개그맨 장동민, 배우 김지훈, 아이브 안유진이 다시 한번 '크라임씬' 시리즈에서 뭉친다.



20일 넷플릭스는 예능 '크라임씬 제로 시즌2'의 제작을 공식 확정 짓고, '추리 베테랑' 플레이어 5인방 장진, 박지윤, 장동민, 김지훈, 안유진의 출연 소식을 알렸다.



'크라임씬 제로'는 용의자와 탐정이 된 플레이어들이 그들 가운데 숨어있는 범인을 찾아내는 롤플레잉 추리 게임 예능이다. 지난 시즌 넷플릭스와 손을 잡고 탄생한 '크라임씬 제로 시즌1'은 사건 본연의 재미를 완벽하게 살려내며 시청자들의 호평을 받았다.



이번 '크라임씬 제로 시즌2'는 시리즈의 정체성을 이끌어온 장진 감독을 비롯해 전 시즌 개근에 빛나는 '추리 여왕' 박지윤, 극강의 눈썰미와 콩트력을 자랑하는 장동민, 반전 심리전의 대가 김지훈, 한층 날카로워진 추리력의 안유진이 다시 한번 의기투합한다. 여기에 매회 상상을 초월하는 특별 게스트들이 가세해 롤플레잉의 재미를 극대화할 예정이다.



연출을 맡은 윤현준 PD는 "누가 뭐래도 '크라임씬'의 세계관을 가장 잘 이해하고 구현해 줄 수 있는 다섯이라고 생각한다. 모두 다시 함께 할 수 있어 기쁘고 이들과 함께 할 최고의 게스트들도 기대 많이 해달라"고 전했다.



확장된 스케일과 한층 치밀해진 사건 구성으로 돌아올 넷플릭스 예능 '크라임씬 제로 시즌2'는 내년 공개될 예정이다.



[사진 제공: 장진(본인), 박지윤(스튜디오M2), 장동민(티엔엔터테인먼트), 김지훈(빅픽처이앤티), 안유진(스타쉽엔터테인먼트)]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)