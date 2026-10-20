[날씨] 서울 낮 최고 22도…내일부터 기온 '뚝'

쌀쌀해진 날씨에 건강 관리에 힘써주셔야 하는 요즘입니다.



오늘(20일)은 서울의 낮 최고 기온 22도로 평년 수준을 웃돌 텐데요.



내일부터는 날씨가 급변합니다.



서울의 낮 최고 기온이 15도로 뚝 떨어지겠고, 목요일 아침 기온은 4도까지 곤두박질치면서 올가을 들어 가장 추운 날이 예상됩니다.



들쑥날쑥한 기온 변화에 옷차림 잘해주셔야겠습니다.



현재 일부 남부를 중심으로 비가 내리고 있습니다.



밤이 되면서 충청 이남 지역까지 비구름이 확대되겠고요.



내일 전국 곳곳에 비가 내리다 오전 중이면 대부분 그치겠습니다.



예상되는 강수량 한번 살펴보겠습니다.



수도권과 강원 내륙, 경북 북부 지역에 5mm 안팎이 예상되고요.



그 밖의 지역 적게는 5에서 많게는 60mm의 비가 내리겠습니다.



해안가를 따라서는 강풍 예비특보가 내려졌습니다.



날아갈 물건은 없는지 확인 한번 꼼꼼히 해주셔야겠습니다.



지역별 낮 기온 한번 살펴보겠습니다.



청주와 대전의 낮 최고 기온 21도, 대구와 부산은 20도 예상됩니다.



주 후반으로 가면서 낮 기온은 다시 평년 수준을 웃돌겠습니다.



(안수진 기상캐스터)