이 대통령, 순직소방관에 "영원히 기억"…안전점검 지시

▲ 이재명 대통령이 20일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 오늘(20일) 경기도 부천 공장 화재 현장에서 순직한 고(故) 김진석 소방위의 전날 영결식과 관련, "국민의 생명과 안전을 위해 목숨을 바쳐 헌신한 김 소방위를 우리 국민은 영원히 기억할 것"이라고 말했습니다.이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 이같이 언급한 뒤 "고인의 명복을 빌며 유가족들께 깊은 애도와 위로의 말씀을 드린다"고 밝혔습니다.이어 "부상을 당한 소방관도 쾌유하기를 바란다"며 "이제 국가가 유가족 여러분의 가족이자 든든한 버팀목이 될 것"이라고 약속했습니다.특히 "이번 안타까운 사고처럼 국민의 생명과 안전에 대한 위협은 일상 곳곳에 존재한다"며 "국가는 모든 위협으로부터 국민의 일상을 안전한 것이 지켜야 할 책무가 있다"고 강조했습니다.이 대통령은 "다행스럽게도 우리 정부가 출범한 이후 산재 사망자, 자살자, 여름철 풍수해 사망자 등이 크게 줄어드는 성과가 있었지만, 아직 갈 길이 멀다"며 "우리 사회 전반의 제도와 인프라를 세심하게 정비해야 한다"고 주문했습니다.그러면서 "무엇보다 소방·경찰·재난 재해 예방·보건 의료 등 국민 안전을 위한 핵심 기능에 대한 대대적 정비와 보강이 필요하다"며 "위험에 직면한 국민은 물론 현장 인력의 안전도 철저하게 보호할 수 있도록 시스템을 포괄적으로 전면 재검토해달라"고 지시했습니다.아울러 "과거의 관행에서 벗어나 예산과 인력을 확충하고 실효성 있는 제도 개선에 전향적으로 임해야 한다"고 덧붙였습니다.이와 함께 이 대통령은 "국민의 목숨을 살리는 정부, 국민의 일상을 지키는 나라를 만드는 데 국정 역량을 집중해야 한다"며 "지금은 다행히 대형 사고들이 없지만 혹시 모르니 군중 밀집 시설이나 교량 등 시설물에 대해 대대적인 안전 점검을 해 보면 어떨까 싶다"고 언급하기도 했습니다.(사진=연합뉴스)