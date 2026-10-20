대법, 23명 숨진 '아리셀 참사' 박순관 징역 4년 확정…2심 대폭 감형 인정

▲ 2024년 8월 영장실질심사 마친 후 대기장소 이동하는 박순관 아리셀 대표

23명이 숨진 '아리셀 화재 참사'로 기소된 박순관 아리셀 대표에게 징역 4년형이 확정됐습니다.대법원 1부(주심 천대엽 대법관)는 오늘(20일) 중대재해처벌법 위반 등 혐의로 기소된 박 대표에게 징역 4년을 선고한 원심을 확정했습니다.지난 2024년 6월 24일 경기도 화성시 서신면 아리셀 공장에서 불이 나면서 노동자 23명이 숨지고 9명이 다치는 참사가 벌어졌습니다.박 대표는 유해·위험 요인을 점검하지 않고 중대재해 발생에 대비한 지침을 갖추지 않는 등 안전보건 확보 의무를 위반한 혐의로 앞서 구속기소됐습니다.1심은 박 대표가 중대재해처벌법상 처벌 대상인 '경영책임자'에 해당한다며 혐의를 유죄로 인정해 징역 15년을 선고했습니다.산업안전보건법 위반 등 혐의로 함께 기소된 박 대표 아들 박중언 아리셀 총괄본부장에게도 징역 15년이 선고됐습니다.2022년 중대재해처벌법이 시행된 이후 내려진 최고 형량이었습니다.항소심에서도 박 대표를 경영책임자로 판단했지만, 1심보다 대폭 감형된 징역 4년을 선고했습니다.박 총괄본부장도 징역 7년으로 감형됐습니다.2심 재판부는 1심과 달리 박 대표에게 비상구 설치 의무가 없고 비상구 유지 의무를 위반하지 않았다며 이 부분을 이유무죄로 뒤집었습니다.피해자 유족과 합의한 점을 양형에 제한적으로 반영한 1심 판단에 오류가 있다고 2심 재판부는 판단했습니다.대법원은 2심의 해당 판결을 수긍할 수 있다며 검찰 측과 피고인들의 상고를 모두 기각했다.(사진=연합뉴스)