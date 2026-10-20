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"차라리 골프나 해야죠"…7경기 만에 첫 승 거둔 토트넘 감독이 강조한 것

작성 2026.10.20 14:31 조회수
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토트넘이 코번트리를 3대 1로 꺾고 개막 7경기 만에 프리미어리그 첫 승을 거뒀습니다.

잉글랜드 프로 1~4부 92개 구단 중 가장 늦은 첫 승입니다.

경기 후 데 제르비 감독은 선수단의 책임감과 단결을 강조했습니다.

부상에서 돌아온 쿨루셉스키는 팬들을 위해 투입했다고 밝혔습니다.

148일 만의 리그 승리로 최하위에서 16위로 올라선 토트넘.

데 제르비 감독의 경기 후 기자회견을 〈스포츠머그〉가 전해드립니다.

(구성·편집 : 박진형, 제작 : 스포츠취재부)
영문 기사 보기 (View English Article)
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