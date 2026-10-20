"헤지펀드들 기술주 비중축소…10년 만에 최대 속도"

▲ 골드만삭스 로고

글로벌 헤지펀드들이 지난 15일까지 5거래일간 기술주 비중을 역대급으로 빠르게 줄였다고 미국 대형 투자은행 골드만삭스가 밝혔습니다.골드만삭스는 현지시간 19일 공개한 프라임 브로커리지 보고서에서 헤지펀드들이 이 기간 빠른 속도로 기술주들을 매도했다고 전했습니다.골드만삭스가 관련 데이터를 집계하기 시작한 2016년 이후 가장 큰 감소 폭입니다.이런 비중 축소에도 불구하고 헤지펀드들은 아직 상당한 규모의 기술주를 보유하고 있습니다.보고서에 따르면 헤지펀드 포트폴리오에서 기술주가 차지하는 비중은 23.5%로, 지난 5년간 비중과 비교했을 때 상위 10% 수준에 해당합니다.골드만삭스는 이번 매도가 새로운 공매도 베팅 때문이 아니라 주로 기존에 보유하고 있던 물량을 정리하는 '롱 포지션 청산' 방식으로 이뤄졌다고 분석했습니다.같은 기간 헤지펀드의 전체 거래 규모 또한 최근 3개월 내 가장 빠른 속도로 감소했습니다.지난주 나스닥 100지수는 인공지능(AI) 관련 투자 열기가 식으면서 5.5% 하락했습니다.이는 2025년 4월 이후 가장 주간 최대 낙폭입니다.골드만삭스가 데이터를 집계한 5거래일간 MSCI 월드 지수 내에서 기술주는 가장 저조한 성과를 보였습니다.정보기술(IT) 부문의 매도가 많았고 그중에서도 반도체 분야가 금액 기준으로 가장 큰 타격을 입었습니다.(사진=게티이미지)