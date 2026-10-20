뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

음주운전하다 오토바이 충돌…개그맨 이혁재 공소청 송치

작성 2026.10.20 09:53 조회수
음주운전하다 오토바이 충돌…개그맨 이혁재 공소청 송치
▲ 개그맨 이혁재

술에 취해 운전하다 오토바이를 들이받은 개그맨 이혁재 씨가 검찰에 넘겨졌습니다.

인천 연수경찰서는 도로교통법상 음주운전 혐의로 이 씨를 불구속 입건해 최근 인천지방검찰청에 송치했다고 밝혔습니다.

이 씨는 지난달 8일 오후 10시쯤 인천시 연수구 송도동 해양경찰청 앞 사거리에서 술을 마신 상태로 차량을 몰다 신호 대기 중인 오토바이를 들이받은 혐의를 받고 있습니다.

당시 경찰이 현장에서 측정한 이 씨의 혈중알코올농도는 면허 정지 수치였습니다.

이 씨는 집에서 300에서 500m 떨어진 식당에서 저녁 식사를 하던 중 술 1, 2잔을 마시고 운전하다 사고를 내 본인이 직접 경찰에 신고했다고 주장했습니다.

이 씨는 사고 당시 "식사 중 술을 마시지 않겠다며 나왔고 휴대전화를 떨어트려 주우려다 차량이 앞으로 움직이면서 사고가 났다"고 말했습니다.

경찰 관계자는 조사를 거쳐 교통사고처리특례법상 치상 혐의는 아닌 음주운전 혐의만 적용해 송치했다고 설명했습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김용태
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지