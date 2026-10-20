여성만 걸리는 줄…5년간 남성 70명 숨지게 한 질병

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중미 코스타리카에서 지난 5년간 남성 환자 70명이 유방암으로 사망한 것으로 나타났습니다.유방암을 여성만의 질병으로 여기는 고정관념 탓에 남성 환자들의 진단과 치료 시기가 늦어지고 있다는 지적이 나옵니다.19일(현지시간) 외신 보도와 정부 통계에 따르면 2021~2025년 코스타리카 내 유방암 사망자 8,237명 중 남성은 약 0.85%인 70명(연평균 14명)으로 집계됐습니다.여성은 0~1기 조기 발견 비율이 높은 반면, 남성은 질환에 대한 인식이 낮아 증상을 방치하다 2~4기 중증 단계에서 뒤늦게 진단받는 사례가 빈번해 생존율을 떨어뜨리고 있습니다.현지 의료진은 "남성도 유방암에 걸릴 수 있으며, 이를 모르면 진단이 늦어질 수 있다"며 "가슴에 멍울이 만져진다면 통증이 없더라도 진료받아야 한다"고 강조했다.전문가들은 남성의 경우 유방암 발생 빈도가 낮고 관련 지식이 부족해 가슴의 변화를 다른 원인으로 오인하기 쉽다고 지적합니다.주의를 기울여야 할 신호로는 멍울, 유두의 변화, 피부 변형으로 '남성 유방암'이라 해도 '여성 유방암'보다 암세포가 더 공격적이거나 덜 공격적이진 않습니다.치료법도 동일한데, 수술 절제를 우선으로 하되 병기와 암세포 분화에 따라 항암과 방사선치료를 병행할 수 있습니다.글로벌 암 통계 기관인 글로보칸에 따르면 2024년 한 해 동안 남녀를 합산해 243만 건의 새로운 유방암이 진단됐습니다.그해 유방암으로 인한 사망자는 69만 3천660명으로, 유방암은 전체 암 진단 건수 기준으로 2위, 사망 원인으로는 4위에 해당합니다.