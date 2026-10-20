최충락 붙잡아 제압…'용감한 시민' 5명에 검거 보상금

▲ 흉기 난동 당시 최충락의 모습

인천 대형 상업시설에서 흉기를 휘둘러 8명을 다치게 한 최충락을 범행 현장에서 제압한 시민들이 검거 보상금을 받았습니다.오늘(20일) 인천경찰청에 따르면 경찰은 최충락을 제압하는 데 기여한 시민 5명에게 어제 검거 보상금을 지급했습니다.보상금 지급 대상자에는 의자를 던져 최충락을 직접 제압한 신중현 씨와 최충락의 범행을 막고 제압 과정에도 도움을 준 나현준 씨가 포함됐습니다.다른 보상금 지급 대상자 3명도 최충락이 움직이지 못하게 붙잡는 등 검거에 도움을 준 공로가 인정됐습니다.경찰은 다만 이번 사건의 피해자 1명이 여전히 의식불명 상태로 치료 중인 점을 고려해 외부에 행사 소식을 알리지 않은 채 조용하게 보상금 수여식을 진행했습니다.행정안전부와 경찰청은 이들에게 검거 보상금과 별도로 정부 포상을 하는 방안도 검토 중인 것으로 파악됐습니다.앞서 박찬대 인천시장은 자신의 페이스북에 위험을 무릅쓰고 범인 제압에 나서 주신 시민들 덕분에 더 큰 피해를 막았고 정부 차원의 포상을 요청했다고 밝혔습니다.최충락은 지난 13일 오후 1시 48분쯤 대형마트와 영화관 등이 입점한 인천시 남동구 구월동 대형 상업시설 씨앤씨 건물에서 이용객 10명을 흉기로 찔러 살해하려 한 혐의를 받고 있습니다.이 사건 피해자 중 의식불명 상태인 19세 여성을 포함한 8명이 부상자로 분류됐고, 2명은 다치지 않은 것으로 파악됐습니다.