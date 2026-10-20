'케데헌' 이재, 샘 킴과 한국서 '깜짝 결혼'…외조부 신영균 옛 자택 부지서 가족식

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넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌)에서 주인공 '루미'의 노래를 부른 싱어송라이터 이재(EJAE·김은재)가 프로듀서 겸 작곡가 사무엘 김(샘 킴·Samuel Kim)과 결혼식을 올렸다.20일 미국 패션지 보그(Vogue)에 따르면 두 사람은 17일 서울 강동구 고덕동 스테이지28에서 결혼식을 진행했다. 당초 11월 미국 캘리포니아에서 치르려던 결혼식을 한 달 앞당긴 것이다.결혼식이 열린 스테이지28은 이재의 외조부인 원로배우 신영균(99)의 옛 자택 부지로, 현재 신영균예술문화재단이 위치해 있다. 이곳은 이재의 오빠가 결혼식을 올렸던 곳으로, 이재 역시 외부에는 알리지 않고 가족식으로 조용하지만 화기애애하게 결혼식을 진행한 것으로 알려졌다. 이재는 신영균의 딸인 신혜진 세영엔터프라이즈 부회장의 자녀다.이날 결혼식에는 '케이팝 데몬 헌터스'의 오드리 누나, 레이 아미도 하객으로 참석한 것으로 전해졌다.앞서 이재는 15일 서울 강동구 스테이지28에서 열린 제16회 아름다운예술인상 시상식에 예비 신랑 샘 킴과 함께 참석했다.SM엔터테인먼트 연습생 출신인 이재는 레드벨벳 '사이코', 에스파 '드라마'와 '아마겟돈' 등을 작곡했으며 '케이팝 데몬 헌터스' 메인 테마곡을 작곡하고 불러 큰 인기를 모았다.이재와 샘 킴은 2017년 5월 음악 세션에서 인연을 맺으며 열애 끝에 지난해 6월에는 약혼식을 올렸다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)