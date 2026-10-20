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비, 개인 소장품 내놨다…소아희귀질환 치료비 후원 바자회 3년 연속 동참

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작성 2026.10.20 09:58 조회수
비, 개인 소장품 내놨다…소아희귀질환 치료비 후원 바자회 3년 연속 동참
가수 겸 배우 비(정지훈)가 소아희귀질환 치료비 후원 행사 '만나 바자회'에 개인 소장품을 내놓는다.

비는 11월 7일 서울 성수동 모리티아 카페에서 열리는 '소아희귀질환 치료비 후원 만나 바자회'(이하 '만나 바자회')에 참여한다. 2024년 처음 이 바자회와 인연을 맺은 비는 올해까지 3년 연속 동참하게 됐다. 비는 이번에도 적극적으로 참여 의사를 전한 것으로 알려졌다.

비는 "2020년부터 시작된 만나 바자회가 올해도 어김없이 여러분들 앞에 선보입니다"라며 "'만나 바자회'는 아이들을 돕기 위한 뜻깊은 행사이기도 한데요. 여러분들의 따뜻한 손길 부탁드리겠습니다. 감사합니다"라고 전했다.

올해 '만나 바자회'는 11월 7일 오전 11시부터 오후 6시까지 열린다.

한편 비는 올해 상반기 넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 시즌2에서 필모그래피 사상 처음으로 악역에 도전했고, 넷플릭스 새 시리즈 '나 혼자만 레벨업' 출연을 확정했다. 12월 5일과 6일에는 서울 잠실 올림픽공원 올림픽홀에서 단독 콘서트 'The Smoke'를 연다.

 

(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
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