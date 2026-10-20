유행처럼 번지는 청소년 '과다복용'…약국 돌아보니

<앵커>



최근 청소년 사이에서 감기약이나 진통제를 한꺼번에 먹고 후기를 공유하는 게 유행처럼 번지고 있습니다.



일시적인 환각 증상을 노리고 시작했다가 중독되는 아이들도 늘고 있는데, 그 실태를 모닝 줌-인, 제희원 기자가 취재했습니다.



<기자>



17살 A 양은 중학생이던 3년 전 처음 약물에 손을 댔습니다.



우울하고 불안한 마음을 달랠 방법을 찾다 SNS를 통해 감기약이나 수면제를 한꺼번에 많이 복용하는 오버도스, 이른바 '오디 파티'를 알게 됐습니다.



[A 양/약물중독 경험 청소년 : 맨 처음에는 다섯 알에서 시작한 것 같아요. 약이 센 거를 추천해 달라든지, 부작용 별로 없는 걸 추천해 달라든지….]



환각과 구토에 시달리면서도 불안한 밤이면 다시 약을 찾았습니다.



[A 양/약물중독 경험 청소년 : (지금은) 10알에서 20알 정도 먹고 있습니다. 어지럽거나 환각을 본다던가 환청을 듣는다던가 몸 망가져요.]



SNS에는 환각 효과가 강한 감기약 조합을 추천해 달라는 글부터 약효 지속 시간을 공유하는 10대들의 후기가 가득합니다.



단골 약국에서는 말하지 않아도 약을 대량으로 알아서 챙겨준다는 후기도 있습니다.



문제는 술이나 담배와 달리 일반의약품은 구매자의 나이를 확인할 의무가 없다는 것입니다.



[B 약국 : (10개 살 수 있을까요?) 20개요? (10개요.) 1만7천 원. 조금만 기다리세요.]



오히려 더 많은 양이 든 제품을 권하는 약국도 있습니다.



[C 약국 : 다섯 개씩 드릴까요? 12개짜리 양 많은 것도 있습니다. 이게 좀 더 저렴해요.]



최근 일반의약품을 더 싸게 많이 파는 창고형 약국까지 늘어나면서 문턱은 더 낮아졌습니다.



[류정희/한국보건사회연구원 연구위원 : 아주 전문화된 형태로 10알, 20알, 30알, 40알 약물을 사용했을 때 어떤 몸에 변화가 있는지 아무렇지 않게 공유되고. 가장 손쉽게 손을 대는 일반의약품에서 정말로 마약성 물질까지 배우게 되는….]



전체 의약품 중독 환자 가운데 10대 환자는 4년 새 40% 가까이 늘었고, 지난 한 해 동안 의약품 오남용으로 응급실을 찾은 청소년은 3천 명에 달했습니다.



(영상취재 : 김학모·배문산, 영상편집 : 김윤성, 디자인 : 서승현)