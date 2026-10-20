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[날씨] 남부·제주 중심 비…밤부터 수도권·강원으로 확대

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작성 2026.10.20 06:34 조회수
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남해상에 위치한 정체 전선의 영향으로 오늘(20일)은 남부지방과 제주를 중심으로 비가 내리겠고요.

내일 아침에는 중부로도 확대되겠습니다.

현재 레이더 영상 보시면 일부 남부와 제주에 시간당 5mm 안팎의 비가 내리는 가운데, 내일까지 제주 산간에 최고 60, 남부에도 최고 50mm로 제법 많은 비가 예상되고요.

오후에는 충청에도 비가 내리겠고, 오늘 밤부터 내일 오전 사이 수도권과 강원 내륙에도 5mm 미만의 비가 조금 내리겠습니다.

이에 오늘 하늘 남부와 제주는 흐리겠고요, 중부 지방은 구름 많겠습니다.

오전까지 동해안은 강한 너울에 주의하셔야겠습니다.

현재 서울이 12.6도, 대구 15.2도로 쌀쌀하게 시작하고요.

오늘도 한낮에 서울 22도, 대구는 20도에 그치겠습니다.

내일부터 찬 바람이 불어들면서 급격히 날이 추워지겠고요.

주말에는 다시 평년 기온을 회복하겠습니다.

(박세림 기상캐스터)
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