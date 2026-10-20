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'멸종 위기'였는데 어떻게…도심 찾은 '숲의 요정' 정체

고희경 기자
작성 2026.10.20 07:35 조회수
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울산 도심 공원에 귀한 손님이 찾아왔다고요?

지난달 9일 울산대공원 남문 산책로 인근에서 먹이를 찾던 팔색조 1마리가 시민의 카메라에 포착됐습니다.

이틀 뒤에는 울산 중구 학성공원 정상 부근에서도 또 다른 팔색조가 발견됐습니다.

울산 도심 공원에서 팔색조의 모습이 사진으로 기록된 것은 이번이 처음인데요.

팔색조는 이름처럼 적갈색 머리와 녹청색 등, 붉은 배 등 여러 빛깔의 깃털을 가진 새로 영어 이름에도 '요정'을 뜻하는 '페어리'가 들어가 '숲의 요정'으로 불립니다.

팔색조는 주로 나무가 울창하고 습한 숲에서 생활해서 그동안 울산에서도 신불산과 가지산 등 외곽 산지에서 주로 관찰됐는데요.

전문가들은 멸종위기 조류가 시민들이 찾는 도심 공원에서 관찰된 것은 반가운 일이지만, 건물 유리창 충돌 등 위험도 큰 만큼 세심한 보호 대책이 필요하다고 강조했습니다.

(화면출처 : 울산시)
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