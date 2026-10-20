뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

평생 잊지 못할 '60만 원'…홀연히 떠난 익명의 손님

이강 기자
작성 2026.10.20 07:23 수정 2026.10.20 07:51 조회수
PIP 닫기
한 식당에 장애인과 봉사자 등 여럿이 함께 식사를 하러 갔대요.

그런데 한 익명의 손님이 그들의 60만 원 상당의 밥값을 몰래 계산하고 홀연히 떠나는 일이 있었습니다.

지난 15일, 인천의 한 복지시설을 이용하는 장애인과 자원봉사자 등 27명이 나들이 일정 뒤 고깃집을 찾았습니다.

분주히 식사가 이뤄지던 중, 식당 직원이 봉사자에게 다가왔고요.

"조금 전에 떠난 손님 한 분이 식비를 모두 계산하고 갔다"고 귀띔했습니다.

그때까지의 식사비 41만 원에 더해 육회 값 19만 원 등 총 60만 원을 누군가 말도 없이 결제한 것입니다.

정말 감사한 일이죠.

복지관 측은 그 감사의 마음을 전하고 싶었지만, 이미 해당 손님은 이름조차 남기지 않고 떠난 상태였다고 합니다.

봉사자는 식당 직원으로부터 "복지시설에서 식사하러 온 모습을 보고 뜻깊은 일을 하고 싶었다"라는 이야기만 전해 들었다는데요.

"평생 잊지 못할 따뜻한 일을 겪었다"는 후일담입니다.

세상은 아직 살만한 것 같다는 소식들입니다.

(화면출처 : 연합뉴스 (김관택 제공))
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
이강 기자 사진
이강 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지