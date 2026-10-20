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"내역 1만 건"…공무원 맛집 '한눈에' 본다는 사이트 정체

이강 기자
작성 2026.10.20 07:12 조회수
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구미 공무원 최애 밥집은?

경북 구미 공무원들이 자주 가는 음식점은 어디인지, 업무추진비를 어디에 쓰고 있는지 볼 수 있는 사이트가 등장했습니다.

구미참여연대는 '맛있구미'라는 사이트를 개설했습니다.

부서별로 흩어진 업무추진비 공개자료를 검색·비교할 수 있습니다.

시청 자료 1천457개와 시의회 자료 21개를 바탕으로 제작됐는데, 수록된 전체 사용 내역은 약 17억 9천여만 원이고, 1만 건이 넘습니다.

기관과 부서, 기간, 금액별로 조회할 수 있고, 개별 기록에 연결된 원본 문서와 공개 게시판에서 내용을 대조할 수도 있습니다.

관계자는 '단순히 업무추진비가 많이 사용된 음식점을 보여주는 데 그치지 않고, 시민들이 세금의 사용 내역을 살펴보고 필요한 내용을 직접 확인할 수 있다'고 설명했습니다.

(기사출처 : 경향신문, 화면출처 : 맛있구미 홈페이지)
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