[날씨] 오늘∼내일, 전국 가을비…그친 뒤 기온 '뚝'

이번 주는 기온 변화에 유의하셔야겠습니다.



오늘(20일)과 내일 사이 전국에 비가 내릴 텐데요.



비가 그치고 나면 기온이 뚝 떨어지면서 날이 급격히 쌀쌀해지겠습니다.



오늘은 남부 지방 중심으로 비가 오다가 늦은 오후에는 충청권까지 확대되겠고, 경기남부와 강원 남부에도 밤부터 비가 오겠습니다.



내일 새벽에는 전국으로 비가 확대되겠는데요.



비의 양은 전남과 경남에 최고 60mm로 제법 많겠고, 그 밖의 남부 지방에는 5~30, 중부 지방은 5~10mm로 많지는 않겠지만, 내일 새벽부터 바람이 매우 강하게 불겠습니다.



시설물 관리와 안전사고에 유의하셔야겠습니다.



오늘도 전국 하늘 구름 많거나 대체로 흐리겠습니다.



아침 기온은 서울이 11도로 어제만큼 쌀쌀하겠고요.



낮 기온은 서울이 22도, 대구는 21도 예상됩니다.



비가 그치고 수요일 낮부터는 서울의 낮 기온이 15도에 그치며 쌀쌀하겠고, 목요일 아침은 4도까지 떨어져 올가을 들어서 가장 춥겠습니다.



(남유진 기상캐스터)