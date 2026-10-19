이탈리아 밀라노에서도 약탈 이어져…271명 연행

▲ 프랑스 시위

이탈리아 밀라노에서 발생한 폭력·약탈 시위로 271명이 경찰에 연행됐다고 현지 안사통신이 19일(현지시간) 보도했습니다.외신에 따르면 이들은 공무집행 방해, 기물파손, 약탈 등 혐의를 받습니다.연행자 중 미성년자는 220명으로 집계됐습니다.외국 국적자는 60명이었습니다.연행된 이들 중 32명이 체포됐으며 28명은 검찰에 송치됐다고 당국은 전했습니다.전날 밀라노에서 물가 상승과 공공서비스 악화 등에 항의하는 반정부 시위가 벌어졌습니다.경찰은 군중을 해산하기 위해 최루탄을 발사했고 시위대는 소화기를 뿌리고 화약을 터뜨리며 맞섰습니다.특히 두오모 광장에서는 충돌이 격화하면서 시가전을 연상케 했다고 유로뉴스는 보도했습니다.토리노와 볼로냐 등 다른 도시에서도 시위대가 경찰과 충돌하면서 혼란이 빚어졌습니다.'10월 17일 운동'이라는 이름의 단체는 이날 소셜미디어에 "도둑 정부가 무너질 때까지 매주 토요일 시위를 계속할 것"이라고 밝혔습니다.높은 연료 가격에 항의하는 트럭 운전사들의 시위도 확산하면서 이날 이탈리아 나폴리항의 출입구 일부가 봉쇄됐습니다.트럭 시위가 장기화하면 주요 도시의 신선 농산물 유통에 차질이 빚어질 것이라는 우려가 나옵니다.조르자 멜로니 이탈리아 총리는 시위대가 거리로 나서는 것은 '권리'라면서도 폭력 시위에 대해서는 "정당화할 수 없는 일"이라고 비판했습니다.