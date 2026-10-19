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[이슈빡] 수익률 전 세계 꼴찌…코스피, 어디까지 떨어지나?

조지현 기자
작성 2026.10.19 19:31 조회수
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[뉴스헌터스]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)
■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커
■ 대담 : 박시동 (경제평론가), 이진우 (GFM투자연구소장) 
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반도체 대장주 삼전닉스의 급락으로 이번 달 코스피 수익률은 전세계 꼴찌를 기록하고 있습니다. 순매도를 이어가고 있는 외국인은 200조원을 팔았고, 삼성전자의 외국인 지분율은 2008년 금융위기 이후 최저치로 떨어졌습니다. 오늘 '검은 월요일'은 간신히 피했지만 불안감은 여전한 상황. 앞으로 증시엔 또 어떤 변수들을 주목해야 할까요?

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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