[날씨/XR] 추위 부르는 가을비…수요일 낮부터 '쌀쌀'

구름이 볕을 가리면서 종일 날이 쌀쌀했는데요.



이번 한 주는 기온 변화에 유의하셔야겠습니다.



오늘(19일)과 내일 그리고 모레까지 전국에 비가 내리면서 날이 급격히 추워지겠습니다.



현재 정체 전선의 영향으로 일부 제주와 호남 지역에는 비가 내리고 있는데요.



내일은 남부 지방까지 비가 확대되겠고 늦은 오후에는 충청권에, 밤에는 경기와 강원 남부까지, 모레 새벽에는 전국으로 비가 확대되겠습니다.



내일과 모레 예상되는 비의 양을 보면 전남과 경남에 최고 60mm로 제법 많겠고 그 밖의 남부 지방에 5~30mm, 중부 지방에는 5~10mm로 양이 많지는 않겠지만, 모레 새벽부터 강풍이 불겠습니다.



시설물 관리와 안전사고에 유의하셔야겠습니다.



비는 모레 오전 중에 대부분 그칠 텐데요.



비가 그치고 나면 찬 공기가 내려오면서 모레 낮부터는 쌀쌀해지겠습니다.



수요일에 서울의 낮 기온이 15도에 그치겠고 목요일 아침 4도까지 떨어지면서 올가을 들어 가장 춥겠습니다.



내일도 전국 하늘에는 구름이 많거나 대체로 흐리겠습니다.



아침 기온은 서울이 11도로 오늘만큼 쌀쌀하겠고요, 낮 기온은 서울이 22도, 대구와 광주 21도 예상됩니다.



수요일 낮부터 금요일까지는 예년 기온을 밑돌면서 쌀쌀하겠습니다.



보온에 각별히 신경 쓰셔야겠습니다.



(남유진 기상캐스터)