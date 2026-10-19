뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'보드 영재' 강준이 세계선수권 준우승…또 새 역사

서대원 기자
작성 2026.10.19 21:08 조회수
PIP 닫기
<앵커>

한국 스케이트보드 사상 아시안게임 첫 금메달을 목에 건 18살 강준이 선수가, 이번에는 한국 선수 최초로 '세계선수권 준우승'을 차지하는 새 역사를 썼습니다.

서대원 기자가 취재했습니다.

<기자>

정해진 시간 동안 여러 연기를 보여주는 '런 세션'과, 기술 하나로 평가하는 '트릭 세션'의 최고 점수를 합산해 순위를 정하는 경기에서, 강준이는 '런 세션'을 2위로 마쳤습니다.

그리고 트릭 세션 두 번째 시기에서 '스위치 270도 립슬라이드'로 불리는 고난도 기술을 완벽하게 성공했습니다.

[중계 멘트 : 관중 모두 열광하고, 저희도 마찬가지입니다. 엄청난 기술이네요!]

훌쩍 날아올라 공중에서 270도를 회전한 뒤 레일을 타고 미끄러져 내려와 착지까지 깔끔하게 마무리했습니다.

90.11점의 고득점을 받아 단숨에 선두로 치고 나간 강준이는, 앞선 두 번의 시기를 실패했던 일본의 오노데라가 마지막 시기에서 극적으로 초고난도 기술을 성공하면서 오노데라에 2.94점 뒤진 2위를 차지했습니다.

지난달 아시안게임에서 짜릿한 역전극으로 한국 스케이트보드 사상 첫 금메달을 수확했던 강준이는, 한국 선수 최초의 세계선수권 메달을 은메달로 장식하며 2년 뒤 올림픽에 대한 기대감을 더욱 높였습니다.

[강준이 : 너무 영광이고, 앞으로도 계속 열심히 하고 점점 좋은 결과를 낼 수 있도록 노력을 해보겠습니다.]

또 한 명의 기대주인 15살 신지율은 여자부 결승까지 진출해 6위에 올랐습니다.

(영상편집 : 하성원, 디자인 : 양기태, 화면출처 : VF)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
서대원 기자 사진
서대원 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지